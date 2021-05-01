Левандовски продадут в "Реал"

Роберт Левандовски является вторым бомбардиром за всю историю "Баварии".Фото: Reuters

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sky Germany.

По информации источника, в услугах польского футболиста заинтересован мадридский "Реал". Отмечается, что мюнхенский клуб может отпустить форварда летом за € 60 млн, чтобы закрыть прореху в бюджете, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что ещё ряд топ-клубов интересуется польским игроком.

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Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 36 голов и отдал 6 результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.