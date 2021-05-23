Левандовски побил "вечный" рекорд Мюллера

Левандовски моет оставить "Баварию". Фото: "Чемпионат"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол на 90-й минуте в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с "Аугсбургом" (5:2). Польский форвард превзошёл "вечный" рекорд бывшего нападающего "Баварии" Герда Мюллера.

Левандовски оказался на подборе в штрафной площади соперника и отправил мяч в ворота на последней минуте основного времени заключительного матча сезона Бундеслиги. Таким образом, польский форвард забил 41-й гол за 29 матчей в сезоне Бундеслиги и превзошёл, казалось бы, непоколебимый рекорд Герда Мюллера.

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В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 1969/1970 – 38, а рекорд он установил в чемпионате -1971/1972, когда отметился 40 мячами. К сожалению по состоянию здоровья Герд Мюллер так и не узнает, что его рекорд побит. Он давно перестал узнавать окружающих.