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воскресенье, 07 июля 2019 11:06

"Лестеру" дают сумасшедшие деньги за защитника

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&quot;Лестеру&quot; дают сумасшедшие деньги за защитника
Магуайр может оказаться дороже Ван дейка на 41 миллион евро

"Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд подписать защитника "Лестера" Харри Магуайра.

"Красные дьяволы" предложат "Лестеру" 113 миллионов евро за центрального защитника сборной Англии Харри Магуайра, сообщает "Футбол-24". Правда "лисы" хотят получить за своего защитника 125 миллионов.

"Манчестер Юнайтед" готов предложить Магуайр третью самую большую зарплату в клубе - 280 тысяч евро в неделю.

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Сейчас самым дорогим защитником планеты является Вирджил ван Дейк. "Ливерпуль" в прошлом заплатил за него "Саутгемптона" более 84 млн евро.

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Дата
07
июля

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