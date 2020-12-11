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пятница, 11 декабря 2020 09:46

"Лестер" победил АЕК и занял первое место в группе "Зари

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&quot;Лестер&quot; победил АЕК и занял первое место в группе &quot;Зари
"Лестер" Брэндона Роджерса выиграл группу ЛЕ. Фото: Фото Reuters

Представитель Англии без проблем победил АЕК в заключительном туре группового турнира - 2: 0.

Хозяева обеспечили себе оформили комфортное преимущество еще на старте игры, забив дважды в течение двух минут. Результативные удары на счету Дженгиза Ундер и Харви Барнса.

В составе АЕКа на 56-й минуте вышедший на замену украинский полузащитник Евгений Шахов. Другой украинец Дмитрий Чигринский не принимал участия в матче из-за повреждения.

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Команда Брендана Роджерса заняла первое место в группе с 13 очками. "Брагу" Лестер опередил лишь по дополнительным показателям. АЭК занял последнее место с тремя очками. На один балл греков опередила "Заря".

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