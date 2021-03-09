Леоненко призвал Ахметова не платить игрокам "Шахтера" зарплату

Виктор Леоненко сейчас работает экспертом на телевидении. Фото: Instagram.com/leonenkovictor

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал игроков "Шахтера".

По мнению Леоненко, владельцу "Шахтера" Ринату Ахметову нужно финансово влиять на игроков.

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"Игра против "Агробизнеса" (в четвертьфинале Кубка Украины. - Gazeta.ua) показала, что даже если ты не настраиваешься, то нужно помнить, что ты - игрок "Шахтера".

Это и есть уровень тех игроков, которые вышли на матч против "Агробизнеса". Я бы на месте Рината Леонидовича им сказал: "Давайте я вам тоже немножко не заплачу, месяц-другой?" Я не понимаю этого выражения "Не настроились", - сказал Леоненко в комментарии каналу "Футбол".

Во 2-й части сезона "Шахтер" в 3 турах УПЛ дважды потерял очки. "Горняки" вылетели из Кубка Украины, где проиграли лидеру 1-й лиги "Агробизнесу". 11 марта "Шахтер" сыграет в рамках 1/8 Лиги Европы против "Ромы". Начало матча в 22:00.