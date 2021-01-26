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вторник, 26 января 2021 09:52

Лэмпард прокомментировал свое увольнение из "Челси"

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Лэмпард прокомментировал свое увольнение из &quot;Челси&quot;
Фрэнк Лэмпард не смог задержаться в "Челси" надолго. Фото: REUTERS

Бывший тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свой уход из лондонского клуба.

Наставника отправили в отставку после серии неудачных матчей.

"Я разочарован тем, что в этом сезоне у меня не было времени вывести клуб вперед и поднять его на новый уровень. Я хочу поблагодарить владельца клуба господина Романа Абрамовича, правление, игроков, мою тренерскую команду и всех в клубе за их упорный труд и преданность делу, особенно в эти беспрецедентные и сложные времена. Я желаю команде и клубу всяческих успехов в будущем", - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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В текущем сезоне "Челси" занимает 9-е место в АПЛ, отставая от лидера МЮ на 11 очков. Фрэнк Лэмпард возглавлял клуб с лета 2019 года.

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