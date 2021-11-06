Легко Ппобил россиянина. 19-летний украинец выиграл золото чемпионата мира по боксу

В столице Сербии Белграде завершился XXI чемпионат мира-2021 по боксу среди мужчин.
Чемпионом мира по весовой категории до 71 кг стал украинец 19-летний Юрий Захареев, передает Укринформ.
В финальном поединке за "золото" в категории до 71 кг Захареев одержал убедительную победу над россиянином Вадимом Мусаевым – 5:0.
Бронзовыми призерами в этом весе стали Албан Бекири из Албании и азербайджанец Сархан Алиев.
За "золото" чемпионата мира Захареев получит $100 тысяч.
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В полуфинальном бою он одолел Сархана Алиева. Захареев оказался единственным украинцем, пробившимся в финал.
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