Легкая прогулка команды Гвардиолы в Харькове: главные выводы игры "Шахтер" - "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" не имел никаких проблем в первом туре Лиги чемпионов против "Шахтера" в Харькове. Подопечные Гвардиолы получили легкую победу со счетом 3: 0.
Gazeta.ua определяет основные аспекты игры в Харькове.
"Шахтер" смог сыграть оптимальным составом. В матче чемпионате против "Зари" в конце игры получил травму капитан "горняков" Тайсон. Его участие было под большим вопросом. Бразилец смог восстановиться к игре и был самым острым футболистом на поле в составе хозяев поля.
В "Манчестер Сити" были проблемы в обороне. Команда Гвардиолы из-за травм потеряла своего основных защитников Стоунз и Ляпорта. Поэтому на позиции в центре защиты сыграл полузащитник Фернандиньо. Игру в защите "МС" назвать надежной было очень трудно. Мораес имел две хорошие возможности именно с зоны центральных защитников
Команда Гвардиолы сыграла не в полную силу. Гости провели довольно инертный матч, не включая всех скоростей. Всегда активный Стерглинг крайне редко включал свою скорость. Гости спокойно перепасовывались в центре поля без особых обострений у ворот соперника. При этом старались прессинговать высоко защитников "Шахтера". На скамейке запасных осстались Бернардо Силва, Агуэро, Давид Силва - ведущие игроки "МС".
Коноплянка не усилил игру "Шахтера" во втором тайме
Каштру сделал ставку на левый фланг атаки. Самыми активными у "Шахтера" были Тайсон и Исмаили, которые играли на левом фланге. Быстрые бразильцы пытались создавать остроту у ворот Эдерсона благодаря собственному мастерству. Несколько раз в течение игры им удалось создавать опасности. Противоположный фланг в лице Болбата и Соломона были пассивным, как центральная зона полузащиты.
"Шахтера" хватило только на тайм. В первой половине игры "горняки" пытались противостоять сопернику играя компактно в защите и пытаясь при первой возможности убежать в быструю атаку. Во второй половине игры скорости на поле совсем упали. Хозяева поля стали совсем инертными в атаке и раз за разом проваливались в атаке. Выход Коноплянки только ослабил игру.
Матвиенко сыграл слабый матч. Именно из зоны левого центрального защитника пришли первые два гола. Отыграть такую фору "Шахтеру" уже было трудно. Не лучше сыграл партнер Матвиенко по центру обороны Кривцов. Центр обороны стал самым уязвимым местом "горняков".
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В другом матче группы "Динамо" Загреб разгромил дома "Аталанту за счетом 4: 0. В следующем матче" Шахтер "сыграет в гостях как раз против команды Руслана Малиновского.
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