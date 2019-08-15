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четверг, 15 августа 2019 15:30

Легионеры "Динамо" посетили Чернобыль

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Два легионера "Динамо" побывали в Чернобыле.

Датчанин Миккель Дуэлунд и уругваец Карлос Де Пена в компании товарищей посетили Чернобыль. Об чем датский футболист сообщил в своем "Инстаграме", опубликовав ряд фотографий.

Интересно, что вместе с сыном на экскурсию в Чернобыль поехали и родители Дуэлунда.

Автор: instagram
  Карлос Де Пена (первый слева), а Миккаель Дуелунд (справа) с друзьями
Карлос Де Пена (первый слева), а Миккаель Дуелунд (справа) с друзьями

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22-летний полузащитник перешел в "Динамо" из "Мидтьюлланда" в августе 2018 года. Де Пена стал игроком киевлян в апреле.

https://sportarena.com
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Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

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