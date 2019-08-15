Легионеры "Динамо" посетили Чернобыль

Два легионера "Динамо" побывали в Чернобыле.
Датчанин Миккель Дуэлунд и уругваец Карлос Де Пена в компании товарищей посетили Чернобыль. Об чем датский футболист сообщил в своем "Инстаграме", опубликовав ряд фотографий.
Интересно, что вместе с сыном на экскурсию в Чернобыль поехали и родители Дуэлунда.
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22-летний полузащитник перешел в "Динамо" из "Мидтьюлланда" в августе 2018 года. Де Пена стал игроком киевлян в апреле.
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