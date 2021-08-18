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среда, 18 августа 2021 13:07

Легионером "Динамо" интересуется новичак Серии А

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Легионером &quot;Динамо&quot; интересуется новичак Серии А
Родригеш заиграл при тренере Луческу. Фото: "Динамо"

Легионер "Динамо" Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в составе новичка чемпионата Италии.

Форвард "Динамо" Жерсон Родригеш уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. Легионером киевлян предметно интересуется новичок Серии А - "Салернитана", сообщает на своем сайте итальянский журналист Альфредо Педулла.

Клуб, который вернулся в сильнейший итальянский дивизион впервые за 22 года, ведет переговоры с киевским клубом о переходе Жерсона. О трансфере может быть объявлено уже сегодня, 18 августа.

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Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в €3 млн. До прихода в "Динамо" Родригеш играл за японский клуб "Джубило Ивата".

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