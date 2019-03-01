Легионера "Динамо" хотят видеть в Бразилии

Бразильский "Сан-Паулу" и "Динамо" продолжают переговоры по трансферу полузащитника киевлян Че Че.
"Сан-Паулу" уже договорился с Че Че об условиях контракта, сообщает в твиттере бразильский журналист Рожерио Ассиш.
Бразильцы предложили "Динамо" взять хавбека в годичную аренду, но киевский клуб настаивает на полной продаже 26-летнего футболиста.
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Ранее сообщалось, что "Динамо" не отпустит Че Че в "Сан-Паулу" в это трансферное окно.
В текущем сезоне хавбек сыграл за киевлян 15 матчей и отдал 1 голевой пас.
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