Легионер "Шахтера" отбыл в Бразилию для перехода в местный клуб

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем оказался не нужен новому тренеру "горняков" Луишу Каштру

Атакующий полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем в ближайшее время станет игроком "Флуминенсе".

По информации "O Globo", 27-летний футболист уже отбыл в Бразилию, где завтра утром у него запланированы прохождения медосмотра перед трансфером в "Флуминенсе".

Бразильский клуб возьмет Нет у аренду до конца года с опцией пролонгации еще на год. При этом, "Флуминенсе" не будет ничего платить "горнякам" за аренду хавбека. Кроме того, донецкий клуб будет оплачивать большую часть зарплаты игрока.

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В прошлом розыгрыше УПЛ на счету бразильского футболиста оказалось 15 матчей за "горняков", в которых он забил 3 гола.