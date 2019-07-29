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понедельник, 29 июля 2019 10:00

Легендарный украинский вратарь осудил футболистов, которые едут играть в Россию

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Легендарный украинский вратарь осудил футболистов, которые едут играть в Россию
Александр Горяинов не принял бы предложение российских клубов

Бывший легендарный вратарь "Металлиста" и главный тренер "Металлиста-1925" Александр Горяинов поделился мнением об украинских футболистах, которые едут играть в Россию.

"Считаю, что сейчас украинским футболистам ехать в Россию однозначно не стоит. Это мое мнение. Где-то, наверное, отношение к ним меняется. Мы все прекрасно знаем, что идет война и кто в этом виноват. Считаю, что даже слова "Мне нужно кормить семью" - это тупые отмазки", - сказал Горяинов.

Бывший игрок сборной Украины Александр Горяинов рассказал в интервью Stargorod Sport, что не переехал бы в Россию, если бы был игроком.

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На данный момент в чемпионате России из украинцев выступают Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Иван Ордец ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубин"), Денис Кулаков ("Урал") и Денис Сагуткин ("Енисей"). Первые трое переехали в Россию в 2019-м из донецкого "Шахтера". Кулаков также в свое время выступал за "горняков" .Также отправились в Россию полузащитники Артем Полярус, который перебрался из "Александрии" в "Химки", и Руслан Кисель, присоединившийся к "Балтике".

https://24tv.ua
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