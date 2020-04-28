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вторник, 28 апреля 2020 11:34

Легендарный украинский клуб может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем

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Легендарный украинский клуб может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем
Одесский "Черноморец" находится в сложном финансовом положении

Одесский "Черноморец" из-за тяжелой финансовой ситуации может сняться со второй части сезона в Первой лиге.

У команды финансовые проблемы. Игроки и персонал клуба сидят без зарплаты уже несколько месяцев, сообщает Odessa.online.

Из клуба уже уволился главный тренер Остап Маркевич, пришедший в команду в середине октября прошлого года.

В текущем сезоне. "Черноморец" после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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Одесский "Черноморец" был основан в 1936 году. Команда дважды выигрывала Кубок Украины. Была бронзовым призером чемпионата СССР и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионата Украины.

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