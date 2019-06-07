Легендарный украинский футбольный клуб прекратил существование

5 лет назад "Днепр" играл в финале Лиги Европы, а сейчас прекратил свое существование.

"Днепр", который сейчас выступает в любительском чемпионате, окончательно исчезнет с футбольной карты Украины.

Команда, которая не так давно играла в финале Лиги Европы и в прошлом году отметила 100-летний юбилей, с стопроцентной вероятностью прекращает существование.

По информации издания, если "Днепр" исчезнет с футбольной карты страны, часть игроков перейдет в структуру "СК Днепр-1", а другим исполнителям будет предоставлен статус свободных агентов.

Неизвестной при этом остается судьба тренеров, работавших с командой, - Александра Поклонского, Владимира Багмута, Владимира Геращенко, Сергея Назаренко и Николая Медина.

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Сезон-2018/19 команда Александра Поклонского провела в любительском чемпионате и заняла 5-е место, набрав 33 очка в 22-х играх.