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четверг, 29 августа 2019 12:53

Легендарный советский клуб отказался от приглашения Хацкевича на пост главного тренера

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Легендарный советский клуб отказался от приглашения Хацкевича на пост главного тренера
После увольнения из киевского "Динамо" Александр Хацкевич находится без работы

Белорусский тренер Александр Хацкевич не станет наставником минского Динамо.

Легендарный советский клуб не собирается приглашать Хацкевича на должность главного тренера, сообщает белорусское издание "Прессбол".

По информации издания, приход Хацкевича или экс-тренера "Карпат" Олега Дулуба исключен, ведь тренер минской команды Сергей Гуренко продолжит работу с клубом.

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Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевлян 14 августа, после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов от "Брюгге".

https://football24.ua
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