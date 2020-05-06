Легендарный Майк Тайсон получил четыре предложения на проведение боя

Тайсону предложили четыре боя. Фото: Reuters

Легендарный боксер Майк Тайсон, который вернулся в бокс в 53 года, получил предложения от четырех соперников.

Австралийский промоутер Брайан Аматруда предложил американцу трех оппонентов, которые ранее были футболистами, но затем перешли перешли в бокс: Бэрри Холл, Полл Галлен (10 боев, 9 побед, 1 ничья) и Сонни Билл Уильямс (7 боев, 7 побед), сообщает World Boxing News.

Также о готовности провести поединок с Тайсоном заявил 46-летний британский боксер Дэнни Уильямс. В 2004 году Уильямс уже дрался с Тайсоном и одержал сенсационную победу нокаутом.

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Ранее сообщалось, что Тайсон признался, что избил семерых проституток.