Легендарный игрок "Челси" и сборной Англии завершил карьеру

Юный Джон в набирался опыта в "Ноттингеме"

Легендарный центральный защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри объявил о завершении карьеры. Gazeta.ua расскажет памятные моменты 20-летней карьеры Джона.

Джон родился и вырос в Лондоне. Занимался в местных футбольных академиях с самого детства. В 15 лет попал в молодежную команду "Челси". Тогда еще никто не знал, что он станет одним из крщих центральных защитников мира и всю карьеру посвятит "аристократам".

Однако с самых юных лет он стать основным игроком "Челси" не смог. Был отправлен в аренду в "Ноттингем", но сыграл там всего 6 матчей.

Если не считать выхода в основе в Кубке Англии и товарищеских матчах, то его полноценным дебютом в АПЛ стал сезон 2000/01. Уже через год впервые примерил капитанскую повязку.

В сезоне 2004/05 впервые выиграл Английскую Премьер-лигу. При этом стал спивавтром рекороду - команда, которая сыграла Наибольший матчей в сезоне "на ноль". Также в этом сезоны Терри удостоился награды как "Лучший игрок года по версии Ассоциации профессиональных футболистов", был признан лучшим защитником Лиги чемпионов.

Однако не только взлеты было в его карьере. Были и болезненные падения, серьезные травмы и досадные ошибки. Одна из найпаьятниших помыли к Джон произошла в финале Лиги чемпионов сезона 2007/2008. Терри взялся выполнять решающий пятый удар. Он имел забить и принести "аристократам" первую Лигу чемпионов в истории. Но не суждено, Терри поскользнулся, не попал в ворота. В итоге тот финал выиграл "Манчестер Юнайтед".

В 2012 году "Челси" все же выиграл Лигу чемпионов, но Терри в том матче участие в принимал из-за травмы. За свою карьеру в "Челси" он стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В мая 2017 года провел последний матч в составе "синих". Потом еще сезон поиграл за "Астон Виллу". Месяц назад, был близок к переходу в московский "Спартак", но сделка сорвалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лучшая левая рука" в истории баскетбола завершил карьеру

Джон Терри провел в составе "Челси" 489 матчей в которых забил 41 гол.