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пятница, 17 мая 2019 17:20

Легендарный дуэт украинских комментаторов снова будет работать вместе

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Легендарный дуэт украинских комментаторов снова будет работать вместе
Денис Босянок снова будет комментировать матчи сборной Украины.

Денис Босянок и Дмитрий Джулай будут вместе комментировать матчи юношеского Кубка мира.

"UA: Первый" на своем сайте опубликовал список комментаторов чемпионата мира U-20, который вскоре состоится в Польше с участием сборной Украины.

Как и сообщала "Sport Arena", среди комментаторов будут Дмитрий Джулай и Денис Босянок. Также мы услышим комментарий еще трех человек. Это спортивные комментаторы Общественного - Вадим Шевякин и Владислав Шалот, а также комментатор "Общественного радио" Вадим Власенко.

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Телеканал планирует показать в прямом эфире все матчи сборной Украины. Команда Александра Петракова сыграет в одной группе со сборными США, Катара и Нигерии. Матчи состоятся 24, 27 и 30 мая соответственно.

https://sportarena.com
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Дата
17
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