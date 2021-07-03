Легендарный динамовец указал слабые стороны английских защитников

Сергей Балтача первым уехал играть в Англию. Фото: dynamo.kiev.ua

Украинский тренер академии "Чарльтона" и бывший защитник "Динамо" Сергей Балтача рассказал о слабых местах сборной Англии.

"Нужно напрягать их слабое место – центральных защитников. У них невысокая скорость. Нужно искать пространство за их спинами во время контратак.

Слабые английские центральные защитники были даже в мое время. На Евро-1988 мы обыграли Англию 3:1. Они – высокие, мощные, но в скорости уступают.

Нужен быстрый форвард. Шанс в контратаке обязательно будет. Подачи с фланга эффекта не принесут, англичане переиграют наших форвардов в воздухе благодаря опыту и габаритам.

К тому же они опасны на стандартах у чужих ворот. Нам нужно очень внимательно действовать, чтобы не пропустить", – сказал Балтача, сообщает football24.

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Сергей Балтача играл за киевское "Динамо" с 1977 по 1988 годы. В 1988 году уехал в Англию. Стал первым советским футболистом, который играл на Британских островах.