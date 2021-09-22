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среда, 22 сентября 2021 16:02

Легендарный динамовец раскритиковал тренера сборной

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Легендарный динамовец раскритиковал тренера сборной
Йожеф Сабо не понимает поступка Петракова. Фото: footballua.tv

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал нынешнего наставника Александра Петракова за его решение не вызывать в сборную Руслана Малиновского из "Аталанты".

"Плохо, что не вызвали Малиновского, - считает Йожеф Йожефович. - Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, он должен был вызвать его и поговорить, а не рубить сплеча".

Также Сабо упомянул о "наследстве", которое досталось нынешнему наставнику сборной Украины после ухода тренерского штаба Андрея Шевченко.

"Для меня Руслан - один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрывании хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия - Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко - и уже есть команда.

У Шевченко была отличная сборная, потому что была хорошая средняя линия, игроки которой умели защищаться, атаковать и контролировать мяч. Поэтому не вызвать Малиновского в сборную Украины - это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи", - сказал телевизионный эксперт в интервью 1927.kiev.ua.

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Следующие матчи отбора на ЧМ-2022 сборная Украины проведет 9 и 12 октября против команд Финляндии и Боснии соответственно. Тренер команды не вызвал на сбор одного из лучших игроков сборной Руслана Малиновского.

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