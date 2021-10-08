Легендарному украинцу исполнилось бы 150 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1323
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3735
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1080
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1125
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1395
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1665
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1269
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 702
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Форвард "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии
Форвард "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии
Франция стала вторым финалистом Лиги наций
Франция стала вторым финалистом Лиги наций
Как сборная Украины готовится к мачту против Финляндии
Как сборная Украины готовится к мачту против Финляндии
Испания оборвала рекордную серию сборной Италии
Испания оборвала рекордную серию сборной Италии
Игроки сборной Украины сделали подарки детям
Игроки сборной Украины сделали подарки детям
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 513
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 405
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 756
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 990
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 423
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 11:38

Легендарному украинцу исполнилось бы 150 лет

  Комментировать
Легендарному украинцу исполнилось бы 150 лет
Иван Поддубный умер в нищете. Фото: poltava365.com

150 лет назад родился многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Иван Поддубный.

Родился будущий спортсмен и боец ​​8 октября 1871 в семье потомственного казака Максима Поддубного на Полтавщине в селе Красенивке вблизи Золотоноши, современная Черкасская область. Прапрадед Ивана Поддубного в 1708 году под Полтавой, совместно с казаками Ирклиевского куреня рыцарства Низового, под руководством кошевого атамана Костя Гордиенко и казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

Отец Поддубного, Максим Иванович, имел собственное хозяйство. Он был богатырского роста, наделенный большой физической силой: сам, без всякого напряжения, поднимал пятипудовые мешки с зерном и бросал их на телегу. С детства был приучен к тяжелому крестьянскому работы. Иван Поддубный говорил, что человеком, сильнее него, был только отец. От него он унаследовал высокий рост, большую силу и выносливость, а от матери, которая хорошо пела, тонкий музыкальный слух.

Мировую славу Поддубный получил после победы на чемпионате мира в Париже 1905 года.

Не обошел Ивана Поддубного и жестокий российский террор

Поддубный был настоящей звездой цирковых арен Америки и Европы. 25 лет подряд оставался непобедимым борцом в мире. Посетил 14 стран на 4-х континентах.

Любил шутить - давал подержать кому-то свою трость, которая весила 19 килограммов. В повседневной жизни был спокойным, но выходя на борцовский ковер становился похожим на зверя. Звание "чемпиона Америки" завоевал в 55 лет, а спорт оставил в 70-летнем возрасте. Никогда не курил и не употреблял спиртного. В 76 лет мог легко согнуть подкову и заплести из двух гвоздей косичку.

Всю свою жизнь Иван Поддубный искренне любил Украину. Когда при большевиках ему выдали паспорт с фамилией "Поддубный" и национальности "русский", требовал заменить паспорт, а после отказа чемпион собственноручно сделал исправление - "Поддубный" и "украинец".

Не обошел Ивана Поддубного и жестокий российский террор. В 1937 году его посадили в тюрьму Ростовского НКВД. Там чемпиона пытали электропаяльником, требуя назвать номера счетов и адреса иностранных банков, где он мог держать свои сбережения, якобы полученные во время гастролей. Таких сбережений у него на самом деле не было. Лишь через год оттуда его вывела громкая слава непобедимого борца и пристальное заинтересованность его судьбой зарубежной спортивной общественности.

Во время оккупации борец встретил немца - начальника порта, своего давнего поклонника. Тот распорядился, чтобы Пиддубному с офицерской столовой привозили домой обед. Чтобы прокормить семью, Поддубный должен держать бильярдную, выбрасывал оттуда пьяных немцев. Они восхищались его силой. Предлагали Пиддубному уехать в Германию и тренировать там борцов. Но он не захотел. Называли его Иваном Великим. Были шокированы, что не боялся носить Орден Трудового Красного Знамени. После войны Поддубного обвинили за сотрудничество с немцами. Но доказательств не было и отпустили.

В мае 1947 года Иван Поддубный возвращался с базара и упал. Получил перелом шейки бедра. Врачи только развели руками. Преодолевая невероятную боль он сползал с постели. Ему удавалось дошкутильгаты во двор. Там жена Мария Степановна ставила ему лавку и он сидел. 8 августа 1949 Иван Поддубный умер. Похоронили его в загородном парке. На похоронах окружающие станицы и борцы со всего мира. На черном камне надгробия есть надпись "Здесь русский богатырь лежит". В 1988 году стелу на его могиле кто-то разбил и написал "Хахол-петлюровец!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Ежегодно в родном селе Поддубного проходит праздник богатырской силы. Там показывают место, где стоял дом богатыря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легендарному украинцу исполнилось бы 150 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Легендарному украинцу исполнилось бы 150 лет

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 6696
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5148
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3762
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3744
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 2448
Спорт
Форвард "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии
Форвард "Динамо" забил гол в ворота сборной Бразилии
 Просмотров: 162
Фонд из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
Фонд из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ Просмотров: 180
Украина сенсационно победила Хорватию в отборе к Евро-2022
Украина сенсационно победила Хорватию в отборе к Евро-2022 Просмотров: 288
Ястремская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Ястремская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе Просмотров: 36
Франция стала вторым финалистом Лиги наций
Франция стала вторым финалистом Лиги наций
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
26
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
4
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
Голосов: 127
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть