Легендарному спринтеру покорилось новое достижение в футболе

8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт забил свои первые голы в профессиональном футболе.
Ямаец, выступающий за австралийский "Сентрал Кост Мэринерс", вышел в стартовом составе в товарищеской игре против "Макартур Саут Вест Юнайтед" и отметился дублем. Его команда одержала победу со счетом 4:0.
"Мой первый выход в старте, 2 забитых мяча – ощущения отличные. Я рад, что смог приехать сюда и показать миру, что прогрессирую. Я хочу играть за "Мэринерс", показывать свои лучшие качества и выходить на поле", – поделился впечатлениями Болт.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V
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Болт мог продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", но немецкий клуб не рискнул подписать контракт с легкоатлетом.
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