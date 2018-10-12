Легендарному спринтеру покорилось новое достижение в футболе

Болт оформил дебютный дубль за австралийский клуб. Фото: АиФ

8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт забил свои первые голы в профессиональном футболе.

Ямаец, выступающий за австралийский "Сентрал Кост Мэринерс", вышел в стартовом составе в товарищеской игре против "Макартур Саут Вест Юнайтед" и отметился дублем. Его команда одержала победу со счетом 4:0.

"Мой первый выход в старте, 2 забитых мяча – ощущения отличные. Я рад, что смог приехать сюда и показать миру, что прогрессирую. Я хочу играть за "Мэринерс", показывать свои лучшие качества и выходить на поле", – поделился впечатлениями Болт.

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Болт мог продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", но немецкий клуб не рискнул подписать контракт с легкоатлетом.