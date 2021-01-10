Легендарная гимнастка отпраздновала свой 100-й день рождения

Старейшая из ныне живущих олимпийских чемпионок - Агнеш Келети - отметила 100 лет. Пятикратная олимпийская чемпионка является самой успешной гимнасткой Венгрии и одной из самых титулованных еврейских спортсменок в истории.

Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийских игр. Келети является пятикратной олимпийской чемпионкой. Также она три раза завоёвывала серебро и дважды - бронзу.

На сайте рассказывается, что Келети родилась в еврейской семье в Будапеште в 1921 г оду. Гимнастикой она начала заниматься в 4 года, а в 16 лет уже завоевала свой первый национальный титул.

В августе прошлого года умерла украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Нина Бочарова. Среди других выдающихся достижений Нины Антоновны - изобретение гимнастического упражнения "шпагат на брусьях", которую к ней никто не выполнял.