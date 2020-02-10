Легенда "Шахтера" играет за клуб Второй лиги

37-летний Александр Кучер не планирует завершать карьеру. Фото: ФК "Шахтер"

Легенда "Шахтера" Александр Кучер играет за второлиговый "Диназ" из Вышгорода во время зимней подготовки команд к сезону.

Кучер принял участие в спарринге против "Чайки" из Петропавловской Борщаговки, сообщает официальный сайт "Диназа".

Дебют бывшего игрока сборной Украины вышел довольно удачным - за время его пребывания на поле (а Кучер сыграл только первые 45 мин.) "Диназ" забил 2 мяча

Последней командой Кучер были "Карпаты", которые он покинул в конце января. До этого 2 сезона играл в Турции.

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Александр Кучер является легендой "Шахтера". За донецкую команду провел 11 сезоне. Выиграл 7 раз чемпионат и завоевал Кубок УЕФА.