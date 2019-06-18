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вторник, 18 июня 2019 10:00

Легенда "Ромы" Тотти раскритиковал назначение Фонсеки

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Легенда &quot;Ромы&quot; Тотти раскритиковал назначение Фонсеки
Франческо Тотти хотел видеть тренером "Ромы" Антонио Конте

Легенда "Ромы" Франческо Тотти рассказал о подробностях переговоров с экс-тренером "Шахтера" Паулой Фонсекой.

"Почему я не поехал на лондонскую встречу с руководством и Фонсекой? Во-первых, меня предупредили о ней только через 2 дня.

Во-вторых, они выбрали тренера без моего участия. Я даже не знаю, выбрали ли они нового спортивного директора. Представьте себе ситуацию: я звоню Антонио Конте (он был единственным тренером, которому звонил лично), а он уже знает, что "Рома" договорилась с Фонсекой. Я выглядел дураком.

Паулу Фонсека - хороший начитанный тренер, который отлично проявил себя в "Шахтере". Но он не должен приходить в клуб со столь ужасной атмосферой, которая сейчас здесь. К слову, Конте тоже не хотел приходить в команду, в которой, прежде всего, нужно устраивать революцию", - поделился Тотти в комментарии BBC Sport.

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Напомним, этим летом после 3 лет работы с "Шахтером" Паулу Фонсека покинул донецкий клуб и перебрался в Италию, где будет работать с "Ромой".

https://football24.ua
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