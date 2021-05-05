Легенда "Ромы" будет помагать Моуриньо

Де Росси заканчивал карьеру в Аргентине. Фото: Reuters

Бывший капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси может стать помощником Жозе Моуриньо, который возглавит в новом сезоне римский клуб.

Де Росси в марте начал работу в тренерском штабе Роберто Манчини в сборной Италии, но специалист теперь может вернуться в римский клуб, сообщают итальянские СМИ.

Де Росси сыграл 459 матчей за "Рому" в которых забил 43 мяча.

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Вчера, 4 мая, стало известно, что Жозе Моуриньо возглавит "Рому" в сезоне 2021-22. Он сменит на этом посту бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеку. Сам Фонсека тоже может вернуться в "Шахтер".