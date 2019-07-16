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вторник, 16 июля 2019 16:37

Легенда "Милана" космические долги

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Легенда &quot;Милана&quot; космические долги
Компания Кафу прогорела и теперь бразилец имеет большие долги

Легендарный бразильский защитник Кафу попал в долговую яму.

Бразильский суд конфисковал у экс-футболиста его имущество, среди которого были 5 объектов недвижимости, сообщает "Marca".

Долговой кризис Кафу спровоцировала его компания "Capi Penta International Player", которую он основал вместе со своей женой в 2004 году. Организация занималась продвижением карьер футболистов и различных спортсменов.

"Это моя проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, домов. Я хочу закрыть свои долги", - прокомментировал ситуацию Кафу.

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Напомним, Кафу известный своими выступлениями за Милан и сборную Бразилии. 49-летний экс-защитник - единственный игрок в истории, участвовал в трех финалах ЧМ, два из которых Кафу выиграл (в 1994 и 2002 годах).

https://football24.ua
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16
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