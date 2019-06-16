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воскресенье, 16 июня 2019 13:04

Латышский боксер эффектно нокаутировал поляка

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Латышский боксер эффектно нокаутировал поляка
Бриедису понадобилось три раунда

Латвийский боксер Маерис Бриедис (26-1, 19 КО) в зрелищном полуфинале Всемирной боксерской суперсерии нокаутировал своего оппонента, польского боксера Кшиштофа Гловацки (31-2, 19 КО) и стал вторым финалистом турнира.

Бой был действительно зрелищный. Все началось во втором раунде, когда в клинче Гловацки ударил латыша по затылку, после чего тот ответил ударом локтем в челюсть. Поляк упал на канвас ринга, но подняться сумел, а рефери снял балл с Маериса за небоксерский прием. Об этом пишет ua-football.com

Но Бриедис быстро отыграл этот бал, сумев сразу после этого эпизода отправить своего оппонента в нокдаун. Далее произошла непонятная ситуация: прозвучал гонг, но рефери не остановил бой, а боксеры продолжали драться и латвиец после очередного меткого выстрела отправил своего польского коллегу в еще один тяжелый нокдаун, но уже за рамками отведенного времени. Рефери отсчитал нокдаун, но затем угол поляка предъявил претензии относительно его правомерности

Все решилось в третьем раунде, когда Маерис пошел на добивание уже едва живого Гловацки, и довел дело до конца и соперник, пропустив еще несколько мощных ударов оказался в тяжелом нокауте.

В прошлом году Бриедис проиграл в финале украинцу Александру Усику

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Дата
16
июня

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