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среда, 31 марта 2021 12:05

Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле

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Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации. Фото: Scanpix/Reuters

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Турции принимала Латвию. Встреча прошла на стадионе "Ататюрк Олимпьят" в Стамбуле, Турция, и завершилась ничьей со счётом 3:3.

За турецкую национальную команду голы забили Кенан Караман, Хакан Чалханоглу и Бурак Йилмаз, успешно реализовавший пенальти. За сборную Латвии забили Робертс Савалниекс, Роберт Ульдрикис и Давис Икауниекс.

В других матчах группы G сборная Нидерландов разгромила национальную команду Гибралтара - 7:0, а Черногория проиграла Норвегии - 0:1.

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Сборная Турции набрала 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G отбора ЧМ-2022. Нидерланды с 6 очками на 2-м месте, Черногория, тоже 6 - на 3-м месте, Норвегия, 6 очков, располагается на 4-м месте, Латвия с 1 - на 5-м месте. Таблицу замыкает Гибралтар - 0.

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