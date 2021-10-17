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воскресенье, 17 октября 2021 10:02

Латвийский чемпион легко защитил титул в тяжелом весе

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Латвийский чемпион легко защитил титул в тяжелом весе
Бриедис легко защитил титул. Фото: Twitter

В субботу, 16 октября, в Риге на одноименной арене состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Майрис Бриедис — Артур Манн.

На кону главной схватки стоял пояс IBF в 1-м тяжелом весе, который принадлежит 36-летнему латвийцу Майрису. 31-летний немец Манн неплохо начал поединок, но уже во втором раунде оказался в нокдауне. В третьей 3-минутке Бриедис вновь уложил соперника на канвас и бой завершился остановкой рефери, который зафиксировал технический нокаут. Сообщает "Телеграф".

Бриедис добыл свою 28-ю победу в профи при одном поражении. Манн, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея на своем счету 17 побед.

Бриедис до 2019 года работал в латвийской полиции, после чего решил полностью сосредоточиться на боксе. В январе 2018 года Майрис провел чемпионский бой против украинца Александра Усика. Тогда поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Усика решением большинства судей — 114-114, 113-115 — дважды.

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Бриедис пошел по стопам Усика и выиграл второй сезон World Boxing Super Series в 1-м тяжелом весе. Александр после победы в 1-м сезоне поднялся в следующую весовую категорию, где успел стать чемпионом мира.

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Дата
17
октября

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