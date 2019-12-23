"Лацио" выиграл у "Ювентуса" матч на суперкубок Италии

Криштиану Роналду не смог помощи "Ювентусу" одержать Суперкубок Италии. Фото: рейтер

"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии. Поединок проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"Орлы" вышли вперед на 16-й минуте матча после точного удара Луиса Альберто. "Ювентус" отыгрался в концовке первого тайма усилиями Пауло Дибала.

В середине второй половины встречи Садад Лулич забил второй гол "Лацио" в матче. В компенсированное время Даниил Катальди установил окончательный счет матча. "Ювентус" доигрывал поединок в меньшинстве. Красную карточку получил Родриго Бентанкур, пишет "Спортарена"

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Всего римский клуб пять раз выигрывал этот трофей. Ювентус становился обладателем Суперкубка Италии рекордные восемь раз.