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воскресенье, 03 марта 2019 11:25

"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби

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&quot;Лацио&quot; уничтожил &quot;Рому&quot; в римском дерби
ЧИРО ИММОБИЛЕ, ФОТО ФК ЛАЦИО

"Лацио" первенствовал в римском дерби, обыграв "Рому" 3:0.

"Лацио" открыл счет уже на 12-й минуте матча. Фелипе Кайседо реализовал выход один на один с вратарем "Ромы".

Во втором тайме преимущество "Лацио" удвоил Чиро Иммобиле, забив с одиннадцатиметровой точки. До разгромного счет довел Данило Катальди. Отметим, что в компенсированное время красную карточку получил защитник "Ромы" Александр Коларов.

После этой победы "Лацио" набирает 41 очко и приближается к "Роме". Теперь между римскими клубами всего три пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии

6 марта "Рома" сыграет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту".

https://sportarena.com
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03
марта

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