"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби

ЧИРО ИММОБИЛЕ, ФОТО ФК ЛАЦИО

"Лацио" первенствовал в римском дерби, обыграв "Рому" 3:0.

"Лацио" открыл счет уже на 12-й минуте матча. Фелипе Кайседо реализовал выход один на один с вратарем "Ромы".

Во втором тайме преимущество "Лацио" удвоил Чиро Иммобиле, забив с одиннадцатиметровой точки. До разгромного счет довел Данило Катальди. Отметим, что в компенсированное время красную карточку получил защитник "Ромы" Александр Коларов.

После этой победы "Лацио" набирает 41 очко и приближается к "Роме". Теперь между римскими клубами всего три пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии

6 марта "Рома" сыграет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту".