"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии

"Лацио" и "Милан" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии голов не забивали.
В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Миланом".
90 минут игры обе команды так и не сумели забить в этом матче.
Ближе к победе были римляне, нанесли куда больше ударов по чужим воротам за игру.
Кубок Италии 2018/2019, 1/2 финала, первый матч
"Лацио" - "Милан" - 0: 0
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Ответный поединок между командами состоится 24 апреля.
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