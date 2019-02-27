"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии

"Лацио" и "Милан" определят судьбу финалиста Кубка Италии в ответном матче. Фото: TWITTER.COM/OFFICIALSSLAZIO

"Лацио" и "Милан" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии голов не забивали.

В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Миланом".

90 минут игры обе команды так и не сумели забить в этом матче.

Ближе к победе были римляне, нанесли куда больше ударов по чужим воротам за игру.

Кубок Италии 2018/2019, 1/2 финала, первый матч

"Лацио" - "Милан" - 0: 0

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Ответный поединок между командами состоится 24 апреля.