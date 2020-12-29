Кварцяный назвал лучшего игрока Украины 2020 года

Тарас Степаненко проводит в "Шахтере" 11-й сезон. Фото: ФК "Шахтер"

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный считает лучшим игроком Украины в 2020 году полузащитника "Шахтера" и сборной Украины 31-летнего Тараса Степаненко.

"На мой взгляд, лучший игрок - это Степаненко. Игру с "Интером", по сути, он вытащил, благодаря чему "Шахтер" вышел в Лигу Европы. В сборной он тоже ведущий разрушитель, подстраховщик.

Хотя в том же "Динамо" неплохо выглядели и Сергей Сидорчук, и Илья Забарный. Так же, как и вратари - Георгий Бущан, считаю, сейчас номер один. Ну и Руслан Нещерет, Анатолий Трубин в "Шахтере", Андрей Лунин из "Реала". У нас сейчас много неплохих вратарей ", - сказал Кварцяный в комментарии "Футбум".

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Тарас Степан выступает за "Шахтер" с 2010 года. До этого защищал цвета запорожского "Металлурга". В активе игрока 59 матчей за сборную Украины.