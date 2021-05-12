Кумана вызывают к президенту "Барселоны"

Рональда Кумана вызывают на коврик. Фото: Reuters

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта проведет экстренную встречу с главным тренером команды Роналдом Куманом на фоне неудачных выступлений команды.

По информации Catalunya Ràdio, Лапорта хочет, чтобы Куман дал объяснение неудачным результатам "Барселоны" на финише сезона, а также прокомментировал слабую игру команды в важных матчах.

Президент каталонцев пригласил тренера на встречу. Вероятно, она состоится в четверг днем.

Лапорта выстраивает планы "Барселоны" на следующий сезон. Срок действующего контракта Кумана с клубом истекает в 2022 году, но никто из руководителей "Барсы" не дал ему гарантию о том, что он останется в клубе. Также специалисту не говорили, что на него не рассчитывают в следующем сезоне.

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Рональд Куман возглавил "Барселону" летом прошлого года. До этого он работал со сборной Нидерландов, с которой вышел на Евро-2020. Сборная Нидерландов является первым соперником сборной Украины на Евро.