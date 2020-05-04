Рональд Куман вернулся к тренерской работе. Фото: Reuters

Главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана выписали из больницы.

57-летнему специалисту стало плохо после поездки на велосипеде. Тренера госпитализировали в больницу, сообщает skysports.com.

Куману провели процедуру катетеризации сердца (инвазивная процедура, которая помогает узнать информацию о работе сердца и артерий).

Здоровью наставника сборной Нидерландов ничего не угрожает. Спортсмена сразу выписали из больницы.

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