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среда, 06 мая 2020 08:49

Куман останется в больнице

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Куман останется в больнице
Куман лечится с 3 мая. Фото Рейтер

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем, останется в больнице минимум до 7 мая, сообщает L'Equipe.

Тренер был отправлен на госпитализацию 3 мая после поездки на велосипеде. Ему произвели катетризацию сердца и стабилизировали состояние. Сейчас его жизнь вне опасности, но теперь ему предстоит пройти повторное обследование.

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Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов летом 2018 года и вывел команду в финал Лиги наций УЕФА, а также в финальный турнир Евро-2020. Ранее он также работал с голландскими "Аяксом", ПСВ, "Фейеноордом" и АЗ, португальской "Бенфикой", испанской "Валенсией", а также английскими "Саутгемптоном" и "Эвертоном". В качестве игрока в 1988 году стал чемпионом Европы.

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06
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