Куман определился с первым новичком для "Барселоны"

Джжорджинио Вейналдум может стать новым лидером полузащиты "Барселоны". Фото: gettyimages.com

Каталонская "Барселона" хочет усилить свой состав полузащитником сборной Нидерландов и "Ливерпуля" 29-летним Джорджинио Вейналдум.

В услугах футболиста лично заинтересован новый главный тренер команды Рональд Куман, сообщает Goal.com.

Наставник "Барселоны" работал с игроком в сборной Нидерландов и убежден, что Джорджинио может стать ключевым игроком середины поля "Барсы". Об условиях потенциальной сделки пока ничего не известно.

Футболист стал обидчиком "Барселоны" в сезоне 2018/19. Его дубль в ворота каталонцев в полуфинале Лиги чемпионов оставил за бортом турнира "Барселону".

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Джорджинио Вейналдум с 2016 года играет за "Ливерпуль". К этому защищал цвета "Ньюкасла", ПСВ и "Фейеноорд".