Кто-то врет. Руководители украинского и российского биатлона сделали противоположные заявления

Ранее Брынзак высказывал симпатии к сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев признал, что Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, взял чужую аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце. Ранее сообщалось, что Касперович пользовался аккредитацией украинской сборной.

"Взял ли Касперович аккредитацию у кого-то из украинский команды? Ну да. Такая же ситуация была у французской команды. Они передали кому-то аккредитации, и их оштрафовали на € 500. Какой криминал? Криминал в — том, что он не под своей фамилией находился здесь", — передаёт слова Хованцева корреспондент "Чемпионат".

Однако президент украинской федерации биатлона Владимир Брынзак опроверг это.

"У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию.

Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут", – сказал Брынзак.

Международная федерация биатлона подозревает, что Касперович может заниматься транспортировкой допинга. Сегодня на чемпионате мира в номерах Логинова и Касперовича прошли обыски.

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Ранее стало известно, что в номер Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.