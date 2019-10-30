Кто за сколько продался. Опубликовали российский прейскурант на чиновнико ФИФА

 
Ексклюзивы
1/5
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 180
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13293
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1872
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7470
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1350
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7335
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41346
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
15
13
16
14
9
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Видео
Все видео
Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар
Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар
"Реал" готов продать героя киевского финала Лиги чемпионов
"Реал" готов продать героя киевского финала Лиги чемпионов
Вратарь нокаутировал футболиста апперкотом ниже пояса
Вратарь нокаутировал футболиста апперкотом ниже пояса
Федерер расплакался после победы на очередном турнире
Федерер расплакался после победы на очередном турнире
Украинец не пожал руку поляку, который называл его бандеровцем
Украинец не пожал руку поляку, который называл его бандеровцем
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1350
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6066
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7740
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1935
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 900
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 11:25

Кто за сколько продался. Опубликовали российский прейскурант на чиновнико ФИФА

  Комментировать
Кто за сколько продался. Опубликовали российский прейскурант на чиновнико ФИФА
Путин во время финала Кубка мира 2018 вместе с президентами Хорватии и Франции , а также руководителем ФИФА. Фото Франс Пресс

The Insider со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет "Россия-2018" при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где содержались разные варианты воздействия на них для получения голосов.

Источник опубликовал фрагменты взломанной переписки экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, согласно которым заместитель гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александр Джорджадзе в марте 2010 года якобы направил троим адресатам – Капкову, Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику – письмо с темой "досье на чиновников ФИФА". Об этом сообщает "Трибуна".

The Insider утверждает, что получил оригинал прикрепленного файла. По данным источника, в документе "исполком-ФИФА_Шувалову.doc" содержалось досье на каждого члена исполкома ФИФА. Там же объяснялось, какими методами можно добиться их расположения при выборах страны-хозяйки чемпионата мира.

В частности, в опубликованных документах отмечается, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за "щедрое вознаграждение консультационных услуг" его советника. В другом документе была указана сумма в размере 3 миллионов евро плюс еще 1,5 млн в случае победы.

На Мишеля Платини можно оказать "воздействие через крупных коммерческих партнеров УЕФА".

Согласно досье, киприот Мариос Лефкаритис "склонен согласиться отдать свой голос за 1-1,5 млн евро", Ворави Макуди из Таиланда также готов согласиться на финансовое вознаграждение, а среди вариантов воздействия на британца Джеффа Томпсона отмечаются "ценные подарки жене".

Помимо этого, предлагалось договориться о финансовом вознаграждении с представителями Океании (Рейнальдом Темари) и Африки (Иссой Хаяту, Амосом Адаму, Жаком Анума).

На Чака Блейзера из США можно было выйти через его возможное знакомство с Романом Абрамовичем, говорится в опубликованном материале.

В другом документе из переписки отмечается, что России для победы на выборах страны-хозяйки ЧМ "необходимо установить контакт с доверенными лицами членов Исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов Исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами".

С документами можно ознакомиться на сайте The Insider.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Буду бороться за отлучение России от мирового спорта" – экс-министр стал чиновником WADA

Россия получила право провести ЧМ-2018 по итогам голосования 2 декабря 2010 года в Цюрихе, одержав победу во 2-м туре. Ее основным соперником была Англия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто за сколько продался. Опубликовали российский прейскурант на чиновнико ФИФА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 30927
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 19980
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 1 Просмотров: 16255
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
11
 Просмотров: 13536
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 11 Просмотров: 13087
Спорт
Палкин рассказал, почему не отпустил Степаненко в "Кристал Пэлас"
Палкин рассказал, почему не отпустил Степаненко в "Кристал Пэлас" Просмотров: 378
"Джошуа и Руис представляют лигу мешков" – Фьюри
"Джошуа и Руис представляют лигу мешков" – Фьюри Просмотров: 144
Александр Усик вошел в топ-5 супертяжей WBC
Александр Усик вошел в топ-5 супертяжей WBC Просмотров: 540
Родригес рассказал о драке с Буяльским
Родригес рассказал о драке с Буяльским Просмотров: 810
Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар
Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
11
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
7
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 496
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua