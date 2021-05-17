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понедельник, 17 мая 2021 18:18

Криштиану Роналду переезжает в Лиссабон

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Криштиану Роналду переезжает в Лиссабон
Криштиано Роналду любит дорогие автомобили. Фото: instagram

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из "Ювентуса". На днях в сети появились кадры, на которых видно, что суперкары Роналду из гаража в Турине куда-то перевозят ночью. Отмечается, что грузовик принадлежит лиссабонскому перевозчику Rodo Cargo, а в путь отправилось сразу семь авто знаменитого футболиста.

В СМИ считают, что португалец намерен вернуться в Лиссабон, где выступал за местный "Спортинг" в начале нулевых. Ранее мама Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру пообещала, что будет убеждать сына вернуться именно лиссабонский клуб, сообщал ojogo.

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В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 36 голов и отдал 4четыре результативные передачи в 43 матчах за "Юве" во всех турнирах. Контракт португальца с туринским клубом действует до 30 июня 2022 года.

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