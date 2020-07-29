Кравца оставили в турецкой Суперлиге

Артем Кравец не был игроком основы.фото твиттер Кайсериспор

В сезоне 2020/21 турецкая Суперлига будет насчитывать 21 команду. Это 18 участников предыдущего чемпионата и 3 команды из 2-го дивизиона, которые завоюют право повыситься в классе.

Ассоциация клубов уже приняла данное решение. Ожидается, что сегодня Турецкий футбольный союз совместно с министром спорта страны официально утвердят его, сообщает Fanatik.

Таким образом, в сезоне 2020/21 в элитном дивизионе Турции будет играть 21 команда, 4 из которых вылетят, а поднимутся 3. В следующих кампаниях Суперлига будет насчитывать 20 участников. Данное решение принято из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на все футбольные соревнования, а также с целью повышения конкуренции в чемпионате.

Соответственно, "Кайсериспор", "Анкарагюджю" и "Ени Малатьяспор", которые должны были покинуть Суперлигу, остаются в элите.

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В составе "Кайсериспора" выступает Артем Кравец (8 голов в сезоне), а за Анкарагюджю недавно играл Жерсон Родригес, но форварда "Динамо" выгнали из команды за драку с одноклубником.