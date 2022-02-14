Красивый поступок украинца на Олимпиаде. Пидручный ведал свою палку сопернику

Дмитрий Пидручный является лидером сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал 13-м в гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Во время гонки украинец случайно сломал палку немца Йоханнеса Кюна, однако сразу же отдал ему свою, после чего сам пробежал несколько сотен метров с одной палкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на Олимпиаде: итоги 10-го дня и медальный зачет

"Пидручный боролся с немцем на кругу. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою. Дмитрий бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой.

Я был в немецкой команде, чтобы извиниться, но они сказали, что это был очень хороший жест fair play. Они очень уважают Пидручного", – рассказал тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в комментарии "Суспільне спорт".

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.