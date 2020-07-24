Красивый гол защитника "Ювентуса" не спас команду от поражения

В поединке 35-го тура Серии А "Ювентус" на выезде неожиданно уступил "Удинезе"- 1:2.
Команда Маурицио Сарри в случае успеха могла досрочно стать чемпионом Италии.
В конце первого тайма Маттейс Де Лигт приблизил свою команду к триумфу, эффектным ударом открыв счет в матче. Голландец подобрал мяч и дальним ударом попал в самый угол ворот "Удинезе".
Но на этом все радость для болельщиков "Ювентуса" закончилась. Хозяева смогли не только сравнять счет, но забить победный мяч в компенсированное время.
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"Ювентусу" достаточно будет получить одну победу в 3 матчах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.
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