Красивый гол защитника "Ювентуса" не спас команду от поражения

Мяча Маттейса Где Лигта не хватило "Ювентусу" даже для ничьей. Фото: gettyimages.com

В поединке 35-го тура Серии А "Ювентус" на выезде неожиданно уступил "Удинезе"- 1:2.

Команда Маурицио Сарри в случае успеха могла досрочно стать чемпионом Италии.

В конце первого тайма Маттейс Де Лигт приблизил свою команду к триумфу, эффектным ударом открыв счет в матче. Голландец подобрал мяч и дальним ударом попал в самый угол ворот "Удинезе".

Но на этом все радость для болельщиков "Ювентуса" закончилась. Хозяева смогли не только сравнять счет, но забить победный мяч в компенсированное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду побил рекорд Шевченко

"Ювентусу" достаточно будет получить одну победу в 3 матчах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.