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пятница, 15 января 2021 14:51

Коваленко прокомментировал свой возможный переход в "Аталанту"

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Коваленко прокомментировал свой возможный переход в &quot;Аталанту&quot;
Виктор Коваленко близок к смене клуба. Фото: ФК "Шахтер".

Полузащитник сборной Украины 24-летний Виктор Коваленко не знает, перейдет ли итальянскую "Аталанту".

Контракт игрока с донецким клубом действует до конца сезона. По сообщению СМИ, полузащитник подписал контракт с "бергамасками" и может присоединиться к команде зимой или летом.

"Я здесь, так что никаких интересных новостей нет", - сказал Коваленко в комментарии FootballHub.

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Виктор Коваленко выступает за первую команду "Шахтера" с 2014-го.

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Дата
15
января

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