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вторник, 22 декабря 2020 11:42

Коваленко интересуются 3 клуба Серии А

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Коваленко интересуются 3 клуба Серии А
Виктор Коваленко может покинуть "Шахтер" в статусе свободного агента. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитником сборной Украины и донецкого "Шахтера" 24-летним Виктором Коваленко интересуются сразу 3 клуба итальянской Серии А.

Коваленко находится в шорт-листах "Аталанты", "Удинезе" и "Наполи", сообщает "ТаТоТаке".

Есть вариант, при котором в случае перехода украинском в Италию, его отправят в аренду в чемпионат Бельгии.

Контракт Коваленко с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года. Летом он может перейти на правах свободного агента. В январе подписать предварительный контракт с любым клубом.

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В текущем сезоне Виктор Коваленко забил 4 гола в 11 матчах за "Шахтер". Transfermarkt оценивает Коваленко в 4,5 миллиона евро.

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