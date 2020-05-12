"Коронавирус рассматривается как обычный грипп": подопечный Вернидуба пожаловался на реалии Беларуси

Тин Вукманич выступает в Беларуси первый год. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск.

Защитник солигорского "Шахтера" Тин Вукманич рассказал хорватским СМИ об отношении к коронавирусу в Беларуси.

Подопечный Юрий Вернидуб пожаловался, что к Covid-19 относятся, как к обычной инфекции.

"Тесты никто не делал ни мне, ни одноклубникам. Приходим, играем и идем домой, как и всегда. У некоторых футболистов поднялась температура, но их никто не лечил. Врачи сказали, что это обычный вирус. Знаю, что это звучит непривычно с хорватской точки зрения и даже с точки зрения всего мира, но здесь коронавирус рассматривается как обычный грипп. Честно говоря, и я сейчас уже так думаю", - заявил Тин Вукманич в интервью sportske.jutarnji.

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Чемпионат Беларуси - единственный в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды уже успели сыграть 8 туров и провести 2 раунда Кубка страны.