Конте в ближайшее время возглавит европейский гранд

Антонио Конте после перерыва в сезон возвращается к тренерской работе. Фото: Sportbox

Антонио Конте скоро вернется к тренерской работе.

Итальянский специалист, вероятно, в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера "Интера", сообщает SkySports.

Напомним, последним клубом Конте был лондонский "Челси", из которого итальянца освободили год назад. Недавно 49-летний специалист доказал в суде неправомерность своего увольнения.

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Заметим, что за тур до окончания итальянской Серии А "Интер" под руководством Лучано Спалетти занимает 4 место в турнирной таблице.