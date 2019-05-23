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четверг, 23 мая 2019 10:01

Конте в ближайшее время возглавит европейский гранд

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Конте в ближайшее время возглавит европейский гранд
Антонио Конте после перерыва в сезон возвращается к тренерской работе. Фото: Sportbox

Антонио Конте скоро вернется к тренерской работе.

Итальянский специалист, вероятно, в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера "Интера", сообщает SkySports.

Напомним, последним клубом Конте был лондонский "Челси", из которого итальянца освободили год назад. Недавно 49-летний специалист доказал в суде неправомерность своего увольнения.

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Заметим, что за тур до окончания итальянской Серии А "Интер" под руководством Лучано Спалетти занимает 4 место в турнирной таблице.

https://football24.ua
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