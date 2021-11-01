Конте прилетел в Лондон. Он возглавит "Тоттенхэм"

Раньше Конте тренировал "Челси". Фото: Reuters

Бывший наставник "Интера" Антонио Конте прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с "Тоттенхэм Хотспур", сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Ожидают, что он подпишет контракт с английским клубом до 2023 года. Итальянец готов возглавить "Тоттенхэм", ему интересен проект. А сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.

Конте сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, "Тоттенхэм" объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.

Он проработал в команде около четырёх месяцев. Предыдущим местом работы Санту был "Вулверхэмптон".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ может досрочно расторгнуть контракт с легендарным испанцем

Последним для Санту в "Тоттенхэме" стал матч 10-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу "красных дьяволов".